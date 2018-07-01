48-летнюю «потолстевшую» Дженнифер Лопес раскритиковали за неудачный наряд

Сегодня, 14:20

Американка вместе со своим спутником были замечены папарацци во время совместной прогулки в Нью-Йорке. Интересный наряд Джей Ло поселил в поклонниках подозрения о её беременности.

Для прогулки со своим бойфрендом Алексом Родригесом Лопес выбрала яркую блузу в полоску и джинсы-клёш. Пара встречается около года, но поклонники отмечают, что идиллия, которую демонстрируют влюблённые, создаёт впечатление о многолетней счастливой жизни с дюжиной детей.

Именно возможное материнство заинтересовало поклонников. В соцсетях они принялись гадать, в чём причина непривлекательного внешнего вида Дженнифер Лопес. Большинство фанатов склоняются к тому, что артистка просто неудачно выбрала наряд, который сделал из неё не только «беременную», но и довольно «толстую» женщину. Забросившую свой внешний вид Джей Ло сразу принялись критиковать. Но не теряющее надежду меньшинство вспоминает, что в последнее время Лопес надевает заметное утягивающее бельё и «мешковатые» вещи, и верит в скорое пополнение в семье 48-летней певицы.