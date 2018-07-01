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Дочь Бекхэмов получила в подарок пони за 10 тысяч долларов

Сегодня, 13:58

Супружеская чета Бекхэмов решила порадовать свою дочь Харпер необычным подарком ко дню рождения. Казалось бы, чем можно поразить ребенка после прошлогоднего празднования в Букингемском дворце с членами королевской семьи.

Но Дэвид и Виктория нашли возможность порадовать девочку: счастливая Харпер получила в подарок живую пони. В придачу к мини-лошадке за 10 тысяч долларов, девочке преподнесли высококачественное снаряжение для верховой езды от фирмы Colne Saddlery. В доме Бекхэмов в Котсуолдсе уже имеется конюшня, так что маленький питомец Харпер всегда будет рядом с ней.

Для получения навыков верховой езды, девочка будет посещать специализированную школу, а в дальнейшем, возможно, она будет этим заниматься профессионально. Дэвид и Виктория не могут нарадоваться, наблюдая с каким увлечением дочь ухаживает за своим новым другом.

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