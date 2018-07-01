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Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж за Карла Кука

Сегодня, 13:44

О том, что пара обручилась, поклонникам было известно еще со дня рождения Кейли – 30 ноября. А вот предложение руки и сердца оказалось неожиданным и для самой актрисы.

 Наибольшую популярность 32-летней Кейли Куоко принесла её роль Пенни в телесериале «Теория большого взрыва». Женихом актрисы стал Карл Кук, который является профессиональным жокей, а от актёрского мастерства далёк. О том, как прошла свадьба пары известно только благодаря аккаунту Кейли в Instagram, где она показала поклонникам фотографию в прекрасном белом платье.

Для актрисы это не первый выход замуж. Ранее она состояла в браке с американским профессиональным теннисистом Райаном Свитингом. А для 27-летнего Карла свадьба оказалась первой. Со своей избранницей он познакомился в 2016 году во время скачек. С того момента взаимоотношения пары развивались гармонично, хоть темп был и быстрый. Кейли и Карл совместно путешествовали по австралийским просторам, взбираясь в горы, а также занимались приручением верблюдов.

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