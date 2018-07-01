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Бузова с «голосом мужика» возмутила фанатов в Рязани

Сегодня, 13:31

Певица опозорилась, когда опубликовала компрометирующие данные в микроблоге, и это не осталось без внимания публики. Но недовольны зрители остались и другими «промахами» звезды, на чем она была поймана уже не впервые.

Бузова с «голосом мужика» возмутила фанатов в Рязани, и произошло это во время проигрыша, когда фонограмма играла очень тихо. Оператор приблизился к артистке, и поклонники услышали «живое» исполнение, где Ольга поет фальшиво, хриплым голосом, больше напоминающим мужской по тембру. Такое исполнение крайне возмутило фанатов певицы.

Помимо этого, жаловалась публика и на то, что певицы буквально заставляет находящихся в зале фанатов петь по половине песни на каждом концерте. Комментаторы считают, что в таком случае деньги нужно делить между вокалистами в зале, ведь они работают вместо Бузовой, которая поет не очень хорошо.

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