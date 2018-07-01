Келли Брук работает в саду голой, чтобы получить ровный загар

Сегодня, 12:21

Британская модель и актриса из сериала «Молокососы» считает, что нет ничего лучше, чем полоть сорняки на огороде полностью голой.

Согласно журналу Loose Women, Келли Брук работает в саду абсолютно голой, чтобы получить ровный бархатный загар. 38-летняя звезда сериала «Молокососы» хвалится, что целый день обрезает кусты обнажённой. Девушка и раньше говорила, что ей нравится загорать без одежды и работать в саду. Келли Брукс счастлива, что может совмещать два её любимых дела.

Келли гордится собственноручно выращенными растениями и призналась, что хочет открыть личную садоводческую выставку. Модель считает работу на природе отличным средством для поддержания фигуры. Девушка заявляет, что не боятся испачкать руки в земле, что резко контрастирует с её популярностью. «В течение долгого времени я была невероятно социальной, посещала модные показы и красные дорожки, иногда даже ночные клубы, но переезд в сельскую местность помог обрести мне душевную гармонию, которой так раньше не хватало», - объясняет своё решение Келли Брукс.