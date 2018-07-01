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Сын Таисии Повалий унизил «мать-алкоголичку»

Сегодня, 11:43

Мужчина попросил певицу «снова» не напиваться.

Известная украинская певица Таисия Повалий очень редко публикует в своих социальных сетях и в Instagram новые фотографии. Однако недавно артистка решила поздравить сына с его 35-тым днём рождением.

По этому поводу Таисия Повалий опубликовала сразу два поста. На одной из фотографий женщина была запечатлена ещё юной с маленьким сыном на руках. В подписи к посту женщина написала, что рада, что 35 лет назад стала матерью и тот день был самым счастливым в её жизни.

После поста с домашней фотографией артистка опубликовала фото из самолёта. На нём Повалий пила шампанское. В подписи она указала, что уже начала отмечать праздник своего сына.

Однако сын Таисии Повалий опозорил мать перед фанатами. Он написал в комментариях: «Опять напьёшься и будешь лезть обниматься?». Фанаты же сразу решили, что Денис унизил «мать-алкоголичку», которая якобы уже не первый раз безответственно употребляет алкоголь. В итоге, поклонники стали упрекать Дениса Повалий в том, что он очень бестактный человек.

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