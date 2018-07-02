Меган Фокс показала своего годовалого сына

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Фанаты пришли в шок от модельной внешности звёздного малыша.

Меган Фокс вообще не часто публикует фотографии со своим младшим сыном Джорни Ривером. Однако недавно актриса всё же показала своего годовалого малыша. Снимок собрал больше 200 тысяч отметок «Нравится» только за день.

Поклонники Меган Фокс пришли в шок от её сына и его внешности. Мальчик имеет модельное кукольное лицо. У ребёнка Меган Фокс и Брайана Остина Грина большие глаза, светлые волосы и пухлые губы.

Фанаты сразу же стали писать сотни хвалебных комментариев, в которых называли годовалого мальчика «существом с другой планеты» и «удивительно красивым». Некоторые люди отметили, что если бы Меган Фокс родила бы девочку, то она бы стала даже красивей матери.

Стоит отметить, что звёздная пара воспитывает ещё двух сыновей: 5-летнего Ноа и 4-летнего Бодхи.