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«Противоречит законам»: Станислав Садальский высказался о пенсионной реформе

Сегодня, 11:13

Известный нередкими скандалами вокруг своей персоны Станислав Садальский решил рассмотреть пенсионную реформу через призму Конституции. В итоге актер пришел к выводу, что новые законы просто нарушают права граждан.

 Станислав Садальский отмечает, что принятие подобного закона приводит к тому, что жителей России просто ущемляют. Он постарался объяснить подписчикам, что противоречивость заключается в том, что нынешние пенсионеры находятся в лучших условиях, чем те, кто достигнет пенсионного возраста в рамках новой реформы. В качестве доказательства своих слов он привёл одну из статей конституции, в которой говорится о том, что нельзя принимать законы, ущемляющие права граждан. Саму реформу Станислав назвал «антиконституционной».

Поклонники поблагодарили Садальского за то, что он никогда не боится высказываться в отношении того, с чем не согласен. Они полностью поддерживают точку зрения, говоря о том, что многие звёзды должны вести себя именно так, как Станислав.

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