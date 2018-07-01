Яна Рудковская удивила поклонников современным тортом на 16-летие сына

Сегодня, 10:38

В семье Яны Рудковской прошло знаменательное событие, которое обязательно было сопровождено аппетитным угощением. Декорация праздничного торта оказалась слишком современной, но под стать молодому парню.

Заказывать торт с манговой начинкой Яна Рудковская решилась исключительно у проверенного и эксклюзивного кондитера. Лакомство было выполнено в зелёном цвете, символизирующем газон футбольного поля, на вершине мяча в футбольной форме восседал сам именинник – 16-летний сын Рудковской Коля.

Одну из сторон торта украшала табличка, по которой можно было узнать об адресате сладкого подарка. А под именем можно рассмотреть даже ник парня в социальной сети. Поклонники отметили, что продюсерское начало Яны Рудковской и её креативность дали о себе знать даже в День рождения сына. Поклонники пожелали парню меньше грустить и добиться не меньших успехов, чем младший брат, и без помощи мамы.