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Ксения Бородина рассказала, как муж смешно признавался ей в любви

Сегодня, 10:52

Как признается ведущая «Дом-2», ее мужу тяжело выразить свои чувства словами, и часто это выглядит очень смешно. Однако он находит другие способы, чтобы порадовать супругу.

Ксения Бородина опубликовала фотографию мягкой игрушки, которую ей подарил муж. Это была фигурка волка из известного советского мультика, на которой было написано: «Я это… Люблю тебя, если чо!». Такое оригинальное признание в любви рассмешило как саму ведущую, так и ее подписчиц. Однако она рассказала, что подарок ей все равно сильно понравился.
Фанатки успокоили ведущую, сказав, что практически всем мужчинам тяжело постоянно говорить про свои чувства: «Один раз сказал, теперь ты и сама знаешь». Более того, многие отметили, что слова – это последнее, на что стоит обращать внимание. Гораздо важнее поступки и то, что мужчина проявляет заботу. Также некоторые отметили, что признание в любви – вещь довольно обыденная, и сделать это с юмором, как муж Бородиной, удается не всем.

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