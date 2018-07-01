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Наталья Штурм обещает съесть гору бананов, если Россия победит Испанию

Сегодня, 10:45

Наталья Штурм решила оригинально поддержать сборную России в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании. На своей странице в соцсети она рассказала, что сделает с бананами, после победы россиян.

Певица показала огромные гроздья этих тропических фруктов, которыми прикрывала свою грудь и пообещала их съесть, если Дзюба и Смолов своими голами выведут сборную в четвертьфинал. Поклонники сразу же решили, что Наталья хитрит, так как она уверена, что россиянам ни за что не одолеть испанцев и ей не придется поедать гору бананов. Некоторые выразили мнение, что вне зависимости от исхода встречи, бананы нужно есть. Бананы прекрасно повышают гемоглобин, снабжая организм калием и железом, а также укрепляют сердечную мышцу. Отдельные пользователи увидели на фото фрейдистские мотивы и решили, что певице лучше заняться личной жизнью, а не переживать «как 22 бугая гоняют мяч».

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