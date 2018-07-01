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Лена Миро: Ольга Бузова превратилась в бывшего участника «Дом-2» Рустама Калганова

Сегодня, 10:18

Скандальная блогер Лена Миро в новой статье заявила, что популярная певица и телеведущая Ольга Бузова испортила себе внешность множественными «уколами красоты». Журналистка утверждает, что теперь Бузова напоминает Рустама Калганова.

Лена Миро на фотографиях сравнила очертания лица Ольги Бузовой и Рустама Калганова, где нашла множество совпадений. По мнению Миро, губы, нос и скулы бывшего участника «Дома-2» идентичны с внешностью Бузовой. Кроме того, журналистка заявила, что певица никогда не отличалась особой красотой, но теперь из-за косметологии только ещё больше усугубила ситуацию.

«Некрасивый, женоподобный мужик», - подытожила Лена Миро в новой статье. Блогер призвала людей не следовать примеру Бузовой, а лучше полюбить себя и не портить лицо уколами ботокса.

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