Дмитренко и Рапунцель окрестили дочку

Вчера, 23:30

Таинство крещения 3-месячной дочери звезды реалити-шоу «Дом-2» прошло в храме Москвы сегодня утром.

Первенцу участников реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель сегодня исполнилось три месяца. Именно в этот день молодожены окрестили свою дочку. Таинство крещения состоялось в одном из столичных храмов рано утром в кругу самых близких людей. После этого все участники церемонии отправились в ресторан отмечать столь знаменательное событие. «У нас крестины, мы покрестили нашу девочку. Поздравляем тебя, наша доченька», – сообщила Рапунцель в своем Instagram.

Несмотря на счастливое событие, супруги все еще не спешат утолить интерес поклонников и не показывают свою малышку на фото. Тем не менее, фолловеры участников телепроекта поздравили молодую семью и пожелали девочке всего самого наилучшего.