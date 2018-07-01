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Дарья Пынзарь после дождя показала, как одежда пикантно обтягивает её тело

Сегодня, 10:10

Оказывается, для Дарьи Пынзарь московский дождь – большое событие. Этому природному явлению, его последствиям и себе любимой она посвятила целую публикацию на своей странице.

Девушка совсем по-детски прыгает по лужам на асфальте, причем высокие каблуки этому были не помехой. Она радостно смеется и кружится, чтобы развивалось ее белое платье. «Во мне много дури», - эмоционально написала она в сопровождении к видео. Но от внимательных подписчиков страницы не ускользнуло, что под белым, влажным после дождя, платье отсутствует нижнее белье. Одежда пикантно облегала всё тело. Тем более, по мнению комментаторов, наряд Пынзарь больше напоминал ночную рубашку, а в таком виде совсем негоже расхаживать в пределах Садового кольца. Проявлять детские эмоции взрослому человеку – нормально и, даже, необходимо, но показывать свою дурь лучше в другом месте, считают подписчики.

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