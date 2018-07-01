Актриса Ванесса Паради в 45 лет впервые вышла замуж

Сегодня, 09:35

Звёзды мира киноиндустрии продолжают «зажигать». Но, как ни странно, некоторые из них при этом избегают публичности.

Ванесса Паради, известная французская актриса, в свои 45 лет впервые вышла замуж. При этом, она постаралась сохранить это событие в тайне.

Ванесса не стала мудрствовать лукаво и выбрала спутника жизни из того мира, к которому привыкла. Её мужем стал Самюэль Беншетри, известный в качестве режиссёра.

Однако сохранить в тайне это событие от вездесущих журналистов не удалось. Как оказалось, свадьба состоялась во Франции и была скромной. Количество приглашённых молодожёны также ограничили.

Известно, что на церемонии присутствовала дочь Лили-Роуз. В то же время её не пожелал посетить 16-летний сын Паради. Это связывают с его серьёзной болезнью. О том, какая она, и насколько тяжело состояние юноши, неизвестно.

Ванесса Паради на протяжении 13 лет состояла в гражданском браке с актёром Джонни Деппом. Их поклонники надеялись, что пара оформит свои отношения, но этого не случилось, хотя они и родили двоих детей.

Предыдущей женой Беншетри была Мари Трентиньян, которая скончалась в 2003 году от рук своего любовника. Муж не знал о его существовании. Любовником был Бертран Кант, музыкант. Он однажды так взревновал свою подругу, что сильно избил её. Травмы оказались смертельными.