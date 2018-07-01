Егор Холявин увеличил пенис и уже успел натереть мозоли

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Мужчина повредил свой половой орган мастурбацией.

Недавно в своём Instagram Егор Холявин рассказал, как и насколько увеличил своей пенис. По словам звезды «Дома-2», он счастлив и не жалеет об интимной операции. Он решался на новый шаг около года. Холявин заявляет, что и операция, и реабилитация прошли успешно.

Мужчина признаётся, что когда ему разрешили мастурбировать, он сделал всё неправильно, так как «инструкцию не дали». По словам Холявина, он уже успел натереть мозоли на пенисе, поэтому ему приходится снова ждать, пока всё заживёт. Для этого он носит с собой много кремов и постоянно ухаживает за своим интимным органом, в сумке мужчина всегда держит специальные крема.

Ранее сообщалось, что Егор Холявин увеличил свой пенис. По словам мужчины, после операции диаметр полового органа стал больше на 3 сантиметра, а длина на 1,5 сантиметра. Звезда добавляет, что ему даже пришлось поменять всё нижнее бельё, после хирургического вмешательства.