Мария Погребняк устроила пошлое поедание краба с «подругами» из «Дома-2»

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Известная модель Мария Погребняк удивила фанатов фотографиями со встречи старых подруг. Поклонники неприятно поражены развлечениями взрослых женщин и кругом общения самой Погребняк.

Встречу устроила Ксения Бородина. На событии, кроме Погребняк, присутствовало много девушек, среди которых были и звёзды «Дома-2» Дарья Пынзарь, Елена Бушина и Наталья Варвина. Этот круг общения, на удивление фанатов Погребняк, больше всего понравился Марии. Вместе с ними модель сняла и довольно противоречивое видео.

Главным угощением стола стал камчатский краб. Лишив морского обитателя конечностей, взрослые дамы принялись соблазнительно его употреблять. Такая пошлость не оставила равнодушными подписчиков. В комментариях они высказали девушкам всё, что о них думают, называя их «легкомысленными» и женщинами, которые не смогут воспитать нормальное потомство. Девушки, запечатлённые на фото, оставили не менее «лестные» комментарии пользователям Сети. Обиженные подписчики посоветовали Марии Погребняк присмотреться к кругу общения и тщательнее выбирать подруг.