Волочкова похвасталась сексуальной жизнью

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Анастасия Волочкова лезет из кожи вон, чтобы доказать хейтерам, что чего-то стоит. Новым её аргументом стало то, что она спит с любимым.

На своих страницах в социальных сетях балерина объявила войну хейтерам. Она публикует откровенные и вульгарные фотографии и пытается научить тому же дочь. Общественность должным образом реагировала на поступки Волочковой. Каждый день она получала гневные комментарии о том, как ей стоит жить. Анастасия в итоге сдалась и решила пойти на крайние меры – закрыть комментарии в Instagram.

Закрыв пользователям возможность комментировать её посты, Волочкова начала вымещать всю злость и недовольство на свою аудиторию. Попытки уколоть поклонников своей роскошной жизнью не увенчались успехом. Волочкова пошла в наступление и заявила, что спит с любимым мужчиной. Когда хвастаться имуществом или никому не нужными концертами стало поздно, балерина начала афишировать свою сексуальную жизнь, что спровоцировало ещё больше людей отписаться от её профилей в соцсетях.