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Седокова поделилась мыслями с подписчиками о бывшем муже и дочке

Сегодня, 07:15

У певицы действительно огромные проблемы: ей, как матери, не разрешают видеть дочь – все из-за бывшего мужа. Вот девушка, которая, похоже, запуталась в своей голове, решила опубликовать душевный пост в социальных сетях.

Анна Седокова поделилась мыслями с подписчиками о своем бывшем муже Максиме Чернявском и о дочке Монике, которую ей не разрешают видеть. Анна раздумывала о теме дружбы между некогда любящими людьми и пришла к выводу, что «любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец». Также задала такой вопрос своим фолловерам, но те категорично ответили, что такого не бывает.

Бывший муж Седоковой запрещает видеть их общую дочь – 6-летнюю Монику. Если встречи все таки происходят – только под пристальным надзором охранников Чернявского, ведь вдруг экс-супруга выкрадет девочку. Также бизнесмен настаивает на отказе материнских прав и хочет от нее алиментов.

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