Ксения Собчак с мужем Максимом страстно станцевали под песню Варум

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Скандальная светская львица, которая даже пробовала участвовать в выборах 2018, является счастливой женой и мамой. Именно такой видят девушку подписчики в социальных сетях.

Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом считаются одной из примерных пар в шоу-бизнесе. Их идиллию наблюдают 5,6 миллионов подписчиков в Instagram у Собчак. Вчера, 29 июня, экс - ведущая «Дома-2» поделилась видео, где они с супругом страстно станцевали под песню Анжелики Варум «Все в твоих руках» и подписала: «Пятница, мы готовы!!!!!»

Поклонники тут же забросали комплиментами пару, желая им и дальше такого «огонька» в отношениях.