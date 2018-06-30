"Говнопевица": Бузова развела "адский" бардак в гримёрке

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Певица опозорилась перед "своими людьми", ведь они считали ее аккуратной и чистоплотной.

Хейтеры заметили, что в ходе подготовки к концертам Бузова не отличается аккуратностью. В гримёрке она развела "адский" бардак, показав это на селфи-фото. Поклонники не обратили внимание на то, что певица не отличается аккуратностью и совершенно этого не стесняется. Но злопыхатели отметили, что Бузова "говнопевица" и совершенно не следит за чистотой вокруг себя.

Поклонники и хейтеры Бузовой уже давно поняли, почему бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов бросил ее и ушел к Анастасии Костенко. Все дело в том, что ведущая "Дом-2"не выполняла своих женских обязанностей. Ее сложно было заставить приготовить ужин или убраться в доме, мать Бузовой в тайной переписке после расставания с мужем писала, что такая "халява" никому в жены не сгодится.

Ольга продолжает стоять на своем и считать, что в отношениях бытовые проблемы - не основное. Главное - это любовь и взаимопонимание, а готовить и прибираться должна прислуга. Поклонники Бузовой не согласны с ее точкой зрения, ведь именно поэтому Ольга теперь "разведенка". Новая жена Дмитрия Тарасова справляется в домашних делах без помощи прислуги, а также в скором времени подарит ему дочь.