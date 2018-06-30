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Сын Киркорова отметил день рождения в Израиле

Сегодня, 19:49

Мальчик встретил 6-летие на сцене, а затем отправился на шикарную вечеринку.

Сын Филиппа Киркорова отметил свой день рождения с размахом. Звёздный отец устроил мальчику по случаю его 6-летия грандиозное торжество в Израиле. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram. Знаменитость выбрал в качестве места проведения вечеринки Тель-Авив не случайно. Здесь у него накануне состоялось концертное шоу «Я», где мальчика поприветствовали тысячи поклонников Филиппа Бедросовича.

Прямо на сцене ему вручили торт с шестью свечами. После этого ребёнка отвезли в ресторан, где продолжилось торжество. На мероприятии была его сестра Алла-Виктория, а также родственники и близкие друзья его звёздного отца. Детская вечеринка прошла в тематическом стиле и была оформлена под Парк юрского периода. Певец поблагодарил всех, кто присоединился к поздравлениям и пришёл в этот вечер на день рождения его сына.

Ранее мы писали, что дочь Пригожина стала бизнес-леди и отказалась от денег отца. У девушки уже давно сложились плохие отношения с родителем.

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