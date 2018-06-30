Адвокат Добровинский назвал причину разлада Кержакова и Миланы

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Юрист работает уже не первый год со звездными судебными делами. В этот раз он занимает сторону жены футболиста, у которой отобрали ребенка.

Адвокат Александр Добровинский назвал причину разлада Александра Кержакова и его жены Миланы, а именно – финансы. Как стало известно, Александр давал своей уже бывшей возлюбленной деньги, однако сейчас попросил их вернуть. У девушки совсем недавно случилось горе – бизнесмен Вадим Тюльпанов, ее отец, умер. А тут еще муж решил уйти из семьи, при этом в грубой форме вымогая деньги. У Миланы их не было – она теперь одинокая мать с грудным ребенком. Именно этим и воспользовался футболист, по мнению Добровинского – отобрал у нее сына.

Мама уже месяц не видела ребенка – Кержаков никак не подпускает. Мнение общественности, которое пристально следит за процессом развода, разделилось. Большинство за Милану, ведь она мама, а ребенку нельзя расти без женского тепла рядом. Однако есть те, кто за Александра – например, Яна Рудковская.

Вчера знаменитый продюсер поделилась у себя на страничке в социальных сетях своим взглядом на ситуацию. Она и сама имела подобные проблемы, но тут она рассказала, что Милана психически неуравновешенная, а папа малышки прекрасно справляется с обязанностями. Однако Яна не говорила, чтобы мама с дочкой никогда не встречались – она лишь пожелала той скорейшего восстановления, которое и позволит ей вновь окунуться в материнство.

С самого начала громкого развода ходили слухи, что Кержакова имеет отклонения в психике. Сама девушка называет это депрессией после потери близкого человека - своего отца.