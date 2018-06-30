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«Больше не буду заниматься»: Полина Гагарина обеспокоила поклонников своей худощавостью

Сегодня, 20:11

Известная певица Полина Гагарина продолжает стремительно терять вес, в чём уверены её фанаты. Они призывают исполнительницу одуматься и остановиться.

В социальной сети Полина Гагарина опубликовала провокационный снимок в купальнике. Помимо восхитительной фигуры девушки, поклонники также обратили внимание на торчащие рёбра певицы. Шокирующая «анатомия» приобрела зловещую нездоровую худобу благодаря «шоколадному» загару Полины Гагариной и втянутому животу девушку.

Заметно выступающие рёбра испугали поклонников: «Поля, кушай кашку, ну нельзя ж так... Перебор», «Неудачная фотография, сильно рёбра торчат, не женственно». Похожий внешний вид певица имела в 2015 году во время выступления на «Евровидении». Тогда поклонники списали худобу на нервы и устлалось. Сегодня же они не видят причины для продолжения диет и изнуряющих тренировок.

Полина Гагарина не смогла остаться равнодушной к общественному резонансу и в той же соцсети посмеялась с обеспокоенных поклонников, сказав, больше в тренажёрный зал ни ногой и занятия она решила «прекратить».

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