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Дети Жанны Эппле скрывают родство со знаменитой мамой

Сегодня, 21:11

Популярная актриса Жанна Эппле поделилась своими взаимоотношениями с двумя сыновьями: 26 летним Потапом и 17 летним Ефимом.

Жанна рассказала, что ее детям приходится не просто.

Они постоянно доказывают то, что добиваются успеха в жизни не за счет громкого имени их мамы, а благодаря своим персональным качествам. Они всячески скрывают свое родство со знаменитой мамой.

Дети Жанны сталкиваются с постоянным шквалом критики и негодования. Спасает их только то, что фамилия у детей от супруга Эппле Ильи Фрэза.

Сыновья актрисы действительно стараются, чтобы соответствовать звездной матери и показать, что она воспитала их хорошо и не зря "мучалась" столько лет. И на самом деле у парней есть отличные перспективы, чтобы стать богатыми и знаменитыми за счет своего таланта. Жанна Эппле очень гордится своими детьми и надеется, что их жизнь сложится успешно и счастливо.

Напомним, что Жанна Эппле стала бабушкой 4 месяца назад. Старший сын и невестка подарили ей внука с необычным именем Северин. Как только у Жанны появляется просвет в ее плотном гастрольном графике, она мчится к детям и внуку.

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