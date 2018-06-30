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«Мужики вымерли»: Екатеринбургский дизайнер устроила скандал на шоу «Давай поженимся»

Сегодня, 19:11

Мужчина пришёл на «Давай поженимся» со своими бывшими возлюбленными, за что и получил порцию критики.

Недавно 31-летний екатеринбургский дизайнер Ольга Городецкая побывала на популярном шоу «Давай поженимся». Однако её поход на передачу не закончился успехом, так как она устроила настоящий скандал очередному «завидному жениху» в студии.

Ольга боролась за сердце 34-летнего бизнесмена и хозяина инвестиционной компании из США Дмитрия. Однако во время программы дизайнер выяснила, что «завидный жених» пришёл на «Давай поженимся» не просто с подругами, а с бывшими возлюбленными. Ольга в один момент начала ругаться с ними.

Дизайнер заявляет, что «мужики вымерли». Женщина отметила, что они приходят на шоу ради пиара и хайпа, от чего сама передача теряет свою изначальную суть. Ольга также добавила, что настоящим мужчинам «бывшие тёлки» не нужны.

В конечном итоге выпуск «Давай поженимся» закончился ничем. «Завидный жених» Дмитрий так и не выбрал новую девушку. Что касается скандальной Ольги, то её организаторы и пиарщики шоу пригласили на повторный выпуск передачи, только на этот раз главной героиней будет именно она.

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