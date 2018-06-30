Алёна Водонаева опозорилась, опубликовав своё старое фото

Сегодня, 20:09

35-летняя Алёна Водонаева почувствовала прилив ностальгии и поделилась с поклонниками фотографией из своей молодости. Но, несмотря на иронию по отношению к себе самой, подписчики звезды изо всех сил старались её унизить.

На снимке Водонаева позирует в самых модных вещах 13-летней давности, а «антураж» дополняет удивительная на то время причёска: тогда стилисты только начинали применять наращивание волос. Самой Водонаевой работа тех специалистов не понравилась, и она назвала её откровенно «корявой». Поклонники телезвезды разделились на два лагеря, обсуждая перемены во внешности кумира.

Одни вовсе не заметили изменений либо признали, что они пошли женщине только на пользу. Другие же обсудили каждую деталь внешности молодой Алёны Водонаевой, опозорив её упоминанием сбритых усов, пластических операций и удалённых зубов. Кстати, главные перемены во внешности поклонники соотносят именно с рукой хирурга. Но женщина пресекла эти разговоры на корню, заявив в ответ на комментарий, что не ложилась на стол пластического хирурга просто так, а лишь однажды обратилась за вынужденной коррекцией груди.