Настя Ивлеева унизила Бузову

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Ведущая «Орла и решки», более известная в сети Instagram как Agent Girl Анастасия Ивлеева, давала интервью скандальной певице, которое потом попало во влог Бузовой. Кстати, неприятные слова в свой адрес при съемке влогов Ольга слышит не в первый раз.

Настя Ивлеева имеет тонкое чувство юмора и благодаря нему стала успешным блогером. В беседе девушка в шуточной форме унизила Ольгу Бузову, сказав ей о том, что Ольга, в отличие от нее, страдает отсутствием кавалеров.

Разговор шел о «романе» Ивлеевой с Элджеем. Ведущая «Дома-2» пыталась «выбить» у блогера Ивлеевой подтверждение данного слуха. Взамен на эту информацию Бузова даже хотела сделать рекламу аккаунта Насти Ивлеевой. На что девушка ответила отказом, перед этим спросив у Ольги, на что та пойдет ради эксклюзивной информации.

Настя считает рекламу на странице Бузовой «сомнительным удовольствием». Она оставила певицу у «разбитого корыта» - Бузова так и не узнала правду о том, есть ли пара у Ивлеевой.

Но разговор между двумя теледивами все же состоялся. Бузова прокомментировала «отношения» Насти со словами: «Сенсация, Настя наконец-то нашла парня и счастлива с ним», на что Ивлеева ответила, что проблем с парнями, в отличие от Бузовой, никогда не испытывает.