Волочкова спрятала обнаженную грудь за ребенка в Туле

Сегодня, 18:33

Общественность снова пребывает в шоковом состоянии после фото, которое сделала бывшая балерина на благотворительном концерте.

В Instagram экс-артистка Большого театра опубликовала снимок, на котором Анастасия стоит с маленькой танцовщицей. Откровенным наряд даже никто из пользователей не называет – уж слишком мягко сказано. Поэтому пользователи пришли к мнению, что Волочкова попросту спрятала обнаженную грудь за ребенка, когда позировала. В Туле такое одеяние тоже не оценили – сочли его уж слишком развратным.

Это и не странно, ведь одеждой этот наряд сложно назвать – прозрачный топ и юбка из цветов, которые слабо прикрывали «прелести» балерины.

Подписчики провокационной артистки Волочковой считают, что балерина не имела права в столь постыдном одеянии фотографироваться с ребенком. Многие с грустью подытожили, что с таким внешним видом Анастасия ничему хорошему не может научить подрастающее поколение. Но нашлись и те, кто принялся защищать виновницу словесных перепалок и посоветовали «хейтерам» обращать внимание на то, что у человека внутри, а не снаружи.