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Максим Галкин внезапно стал похож на футболиста Неймара

Сегодня, 20:06

Схожесть с бразильским игроком заметили поклонники артиста. Причиной послужило летнее преображение Галкина.

Поклонники отмечали, что к лету 2018 года Максим Галкин подготовился основательно. Он занялся своей физической формой, немного изменил цвет волос и стал настоящим семьянином. Но именно внешнее преображение заставило поклонников Галкина считать, что вдохновение к нему пришло от звезды сборной Бразилии.

Осветлённые кончики волос, и похожа стрижка, а также лёгкая небритость сделали своё дело: в социальной сети артиста появилось совместное фото дочери Галкина и Пугачёвой Лизы и «футболиста Неймара». Поразившись похожестью мужчин, поклонники не стали скрывать, что такой же красоткой, как и папа, растёт и девочка. Они поблагодарили звёздную семью за солнечное настроение и пожелали им хорошо отдохнуть.

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