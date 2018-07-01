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Дайнеко поделилась чувственным видео, где она поет с Воробьевым

Сегодня, 03:15

Известная певица, путь которой начался с «Фабрики звезд», где она, кстати, победила в 2004 году, является завидной невестой в российском шоу-бизнесе. С Алексеем их уже связывали романтические отношения – однако, возможно, они получили продолжение спустя несколько лет.

Виктория Дайнеко поделилась в Instagram чувственным видео, где она поет с Алексеем Воробьевым одну из его песен. На записи видно, как их взгляды пылают от страсти, любые соприкосновения пары вызывают у публики лишь позитив, огромную веру в их отношения.

Они оба холостяки. Девушка была замужем с 2015 года в браке с Дмитрием Клейманом, однако в 2017-м расстались. У них есть также дочка Лидия. Алексей пытался найти любовь на шоу «Холостяк», но и оно не подарило ему любви.

Певцы уже находились в отношениях – период 2011- 2012 годов. Поэтому поклонники только и ждут теперь официального подтверждения воссоединения спустя 6 лет.

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