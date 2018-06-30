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«Курьером подрабатываешь?»: Подписчики Ольги Бузовой раскритиковали её наряд не «по возрасту»

Сегодня, 17:40

Старания Ольги Бузовой соответствовать в одежде стилю молодёжи всё реже находят отклик у её аудитории старше 20 лет. 32-летнюю певицу просят начать одеваться во взрослых магазинах.

Ольга Бузова вне сцены почти всегда предстаёт перед поклонниками в штанах и футболках. Многие фанаты певицы не понимают, чем вызвано такое отношение к своей внешности. Артистку всё чаще обвиняют, что она безразлично подходит к выбору нарядов. Хотя главным её побуждением носить футболки остаётся реклама (это ходовой товар в магазине Бузовой), фанаты устали от вида мальчика с длинными волосами.

Под одним из последних фото её назвали «курьером» и «кондуктором» и обвинили в богатстве «на публику». Кроме того, некоторые мамы писали о том, что Ольга создаёт неправильный образ женственности для своих маленьких фанаток, что вызовет у девочек комплексы. Поклонники не только раскритиковали певицу, но и посоветовали альтернативу: вместо странных брючных нарядов начать носить лёгкие яркие платья, тогда «возможно, и муж «нарисуется».

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