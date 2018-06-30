VistaNews.ru


Угроза нависла над браком Ксении Новиковой из "Блестящих"

Сегодня, 17:42

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова снова на грани развода. По угрозой ее второй брак с бизнесменом Алексеем Сорокиным.

Алексей принял решение уйти от Ксении после крупного скандала. Теперь он снова живет со своей прежней женой Татьяной. В то же время он изменяет обеим женщинам. "На днях ездил отдыхать еще с одной пассией и ее сыном. А сам прикрывается друзьями, как будто был с компанией", - написала в соцсети подруга Ксении Елена, подразумевая, что угроза нависла над браком Новиковой из "Блестящих".

Ксению, еще до брака с Алексеем, отговаривали от отношений со склонным с переменам мужчиной. Новикова начала отношения с Сорокиным в тот момент, когда он находился в браке с Татьяной.

У Ксении есть сыновья Мирон и Богдан от гражданского брака с Андреем Середой. Отец после расставания с Новиковой даже выкрал детей. Ксения вернула себе право быть рядом с детьми. А вот сам Середа не принимает никакого участия в жизни сыновей.

Ксения еще не подавала на развод, но удалила все совместные фотографии с Алексеем из социальных сетей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Экстрасенс: Собчак с Виторганом на грани развода

На новое фото Ксении Собчак с мужчиной отреагировали неоднозначно

Ксению Собчак обвинили в "показухе" своего богатства

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем