Угроза нависла над браком Ксении Новиковой из "Блестящих"

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Солистка «Блестящих» Ксения Новикова снова на грани развода. По угрозой ее второй брак с бизнесменом Алексеем Сорокиным.

Алексей принял решение уйти от Ксении после крупного скандала. Теперь он снова живет со своей прежней женой Татьяной. В то же время он изменяет обеим женщинам. "На днях ездил отдыхать еще с одной пассией и ее сыном. А сам прикрывается друзьями, как будто был с компанией", - написала в соцсети подруга Ксении Елена, подразумевая, что угроза нависла над браком Новиковой из "Блестящих".

Ксению, еще до брака с Алексеем, отговаривали от отношений со склонным с переменам мужчиной. Новикова начала отношения с Сорокиным в тот момент, когда он находился в браке с Татьяной.

У Ксении есть сыновья Мирон и Богдан от гражданского брака с Андреем Середой. Отец после расставания с Новиковой даже выкрал детей. Ксения вернула себе право быть рядом с детьми. А вот сам Середа не принимает никакого участия в жизни сыновей.

Ксения еще не подавала на развод, но удалила все совместные фотографии с Алексеем из социальных сетей.