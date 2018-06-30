«Маленькие крокодильчики»: Сестра Ольги Бузовой назвала главные страхи в жизни

Сегодня, 17:35

Больше всего девушка боится крокодилов и змей, нахождение рядом с которыми заставляет цепенеть.

Однако для демонстрации своего главного страха Анна Бузова всё-таки сделала снимок с достаточно молодой и «маленькой» рептилией. Это удивило поклонников, отметившись, что если они действительно чего-то боятся, то никогда к этому не подойдут.

Из-за такого сестру популярной певицы назвали вруньей, отметив, что она совсем не умеет делать интересные провокации – у Ольги Бузовой это получается куда лучше. Некоторые поклонники, впрочем, не увидели в фото ничего плохого, а пожалели Анну и стали делиться рассказами о своих страхах. В лидерах среди того, чего боялись фанаты, оказались пауки, а на втором – те самые крокодилы и змеи, что и у сестры Бузовой.