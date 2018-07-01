Эду Ширану не дали разрешения построить собственную часовню

Сегодня, 06:30

Музыкант задумал провести в этой часовне собственную свадьбу. Но власти графства Суффолк в восточной Англии не дали на это разрешения.

Певцу из Британии Эду Ширану не позволили построить собственную часовню рядом со своим особняком. 9-метровая часовня в саксонском стиле, по мнению местных властей, не впишется в окружающий антураж.

Местные жители тоже оказались против строительства. Поселковая церковь уже есть. В нее могут пойти все желающие. А новая часовня станет прибежищем богатых людей. В ней нет надобности, считают прихожане.

Певец и его избранница Черри Сиборн вместе с 2015 года.

Эд Ширан - поп-музыкант и актёр. Первый успех пришёл к нему в июне 2011 года. Сингл The A Team в его исполнении стал хитом и занял третье место в британском чарте.