VistaNews.ru


Эду Ширану не дали разрешения построить собственную часовню

Сегодня, 06:30

Музыкант задумал провести в этой часовне собственную свадьбу. Но власти графства Суффолк в восточной Англии не дали на это разрешения.

Певцу из Британии Эду Ширану не позволили построить собственную часовню рядом со своим особняком. 9-метровая часовня в саксонском стиле, по мнению местных властей, не впишется в окружающий антураж.

Местные жители тоже оказались против строительства. Поселковая церковь уже есть. В нее могут пойти все желающие. А новая часовня станет прибежищем богатых людей. В ней нет надобности, считают прихожане.

Певец и его избранница Черри Сиборн вместе с 2015 года.

Эд Ширан - поп-музыкант и актёр. Первый успех пришёл к нему в июне 2011 года. Сингл The A Team в его исполнении стал хитом и занял третье место в британском чарте.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Для своего бракосочетания Эд Ширан построил часовню

Британский музыкант Эд Ширан заявил о помолвке

Кейт Миддлтон на 8 месяце беременности посетила часовню Святого Георгия

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

В Манчестере откровенный секс в парке шокировал отдыхающих с детьми

Такое действо периодически случается во всех странах мира, но откровенный...

Рекомендуем