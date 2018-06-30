Стали известны претенденты на сердце певицы в шоу «Замуж за Бузову»

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Девушка с конца 2016 года одна. Она не раз признавалась, что за все время у нее так и не было мужчины – попадаются не те. Вот она и решилась найти любовь на телеэкране.

«Замуж за Бузову» - новый телевизионный проект, который является женской версией «Холостяка». Как можно заметить по фотографиям в социальных сетях, Ольга находилась последнее время именно на этих съемках – в Италии, а пару дней назад возвратилась в Москву.

По утечкам, стали известны претенденты на сердце певицы и телеведущей в шоу. Например, Евгений Назаров – миллионер, владеет бизнесом криптовалюты, а также преподает на бизнес-тренингах. И закрытый от всего мира бизнесмен Денис Лебедев – владелец сырной компании «Лебедия». Ради девушки он пожертвовал своей приватной жизнью – ранее он редко появлялся в СМИ.

Как можно понять, Ольга явно выбирала претендентов «своего» уровня. Сама она девушка состоятельная – телеведущая на шоу «Дом-2», сольная певица, ресторатор BuzFood, владеет собственной криптовалютой Buzcoin, да и является самым известным пользователем Instagram – реклама стоит более 400 000 рублей. Мама Бузовой рассказала, что ее дочь готова на все ради любимого – ей просто нужен семейный очаг, дети, любовь. Даже если бы он ей сказал оставить пение – она бы пошла на такие жертвы.

Ольга Бузова была счастлива несколько лет с футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако тот ей изменил, и они расстались в декабре 2016 года. Когда мужчина сразу нашел себе другую – Ольга «потерялась» в себе, однако именно с того момента о ней узнали как о певице и ее заработок вырос до таких масштабов.