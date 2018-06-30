Телеведущая Ирена Понарошку призывает всегда запивать кофе водой

Сегодня, 16:41

«И у неё на это 5 причин», как о том написала сама телеведущая. Девушка взялась поспорить с учёными и доказать, что любой кофе – каким бы полезным не был – должен подаваться только с водой.

Причины, объясняющие такое правило, Ирена Понарошку изложила предельно понятно. Прополоскав ротовую полость сразу после выпитой чашки кофе, можно уберечь зубную эмаль от потемнения. Вода также помогает «освежить» рецепторы, чтобы с каждым глотком кофе не терял свой привлекательный вкус.

Известно и то, что кофе неплохо повышает давление, потому чувствительным людям вода необходима, чтобы сделать этот скачок максимально незаметным. Заодно можно понизить уровень соляной кислоты в желудке. Поклонники телеведущей засомневались в эффективности этого свода правил, но отметили, что их организм тоже часто просит запить водой даже сладкий латте.