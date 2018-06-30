VistaNews.ru


«Раскатала в лаваш»: Визажист Елена Крыгина впервые похвалила массаж на Мальдивах

Сегодня, 16:04

По словам девушки, она впервые не чувствовала себя «шпротой в масле» после процедуры, сделанной в СПА при гостинице.

В доказательство того, как ей хорошо после такого массажа, Елена Крыгина показала снимок, где на лице застыло блаженство. Визажист пояснила, что ранее не считала СПА при гостиницах чем-то хорошим. Обычно местные специалисты ограничивались выливанием литра масла и поглаживания, за что ещё и приходилось выкладывать 250 долларов.

Однако в этот раз всё получилось иначе. «Раскатала меня буквально в лаваш. Не знаю, то ли она изгоняла из меня дьяволов, то ли выжимала тёмную московскую энергию, но вышла я от неё с новой спиной», - похвалила Крыгина старания массажистки. Визажист отметила, что это первый раз за время отдыха на Мальдивах, когда на её теле не осталось и капли масла, и чувствовалась такая бодрость, что чуть не захотелось предложить работнице отеля руку и сердце.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич сегодня родила дочку

Елену Темникову заподозрили в беременности

Елена Темникова впервые проголосовала на выборах президента РФ

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем