«Раскатала в лаваш»: Визажист Елена Крыгина впервые похвалила массаж на Мальдивах

Сегодня, 16:04

По словам девушки, она впервые не чувствовала себя «шпротой в масле» после процедуры, сделанной в СПА при гостинице.

В доказательство того, как ей хорошо после такого массажа, Елена Крыгина показала снимок, где на лице застыло блаженство. Визажист пояснила, что ранее не считала СПА при гостиницах чем-то хорошим. Обычно местные специалисты ограничивались выливанием литра масла и поглаживания, за что ещё и приходилось выкладывать 250 долларов.

Однако в этот раз всё получилось иначе. «Раскатала меня буквально в лаваш. Не знаю, то ли она изгоняла из меня дьяволов, то ли выжимала тёмную московскую энергию, но вышла я от неё с новой спиной», - похвалила Крыгина старания массажистки. Визажист отметила, что это первый раз за время отдыха на Мальдивах, когда на её теле не осталось и капли масла, и чувствовалась такая бодрость, что чуть не захотелось предложить работнице отеля руку и сердце.