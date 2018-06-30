Ирина Шейк показала ягодицы в купальнике

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Звездная модель Ирина Шейк выложила в сеть свою новую фотографию. Она порадовала своих поклонников, продемонстрировав аппетитные ягодицы. Ее фигура всегда признавалась эталоном красоты, а уж в купальнике она – настоящая русалка.

Потрясающая красота девушки собрала 280 тысяч «лайков» за несколько часов. Но, кроме великолепной фигуры, активно обсуждается возможная вторая беременность Ирины. Сама красотка ничего не подтверждает и не опровергает.

Ирина Шейк – российская модель, с 2005 года живущая за границей (сначала – в Европе, позже – в США). Фото красавицы появляется на обложках популярнейших глянцевых журналов на обложках известнейших глянцевых журналов «Elle Spain», «Glamour Spain», «Annabelle», «GQ Spain», «GQ South Africa», «Jalouse» и «Bolero» и других. Она является лицом бренда Intimissimi. На обложках каталогов других мировых брендов женского белья тоже появляются фотографии Ирины Шейк. Ее образ используется даже в компьютерных играх.

Вовсю обсуждались ее романы с Джастином Бибером, Дуэйном Джонсоном и гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Были ли эти романы в реальности – точно неизвестно. А вот ее роман с актером Брэдли Купером – правда. 10 апреля 2017 года она родила дочь, которую назвали Леа де Сейн Шейк Купер. Интересно, что «Леа де Сейн» можно перевести как «Леа с Сены». Видимо, сильная любовь к Парижу побудила звездных супругов дать такое имя девочке. А может, и зачата малышка была в Париже, на берегах Сены.