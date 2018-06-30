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Бывшая свекровь Седоковой считает певицу ужасной матерью

Сегодня, 15:52

Мама Максима Чернявского и по совместительству экс-свекровь Анны Седоковой прокомментировала скандальную ситуацию, которая сложилась во время установления права опеки над внучкой Моникой.

Анна судится с экс-мужем уже несколько месяцев. Суд принял решение, которое позволяет Анне Седоковой видеть дочь под строгим присутствием социальных служб. А бывшая свекровь Седаковой Марина Чернявская вообще считает певицу ужасной матерью и уверена, что это Анна спровоцировала Максима обратиться в суд за помощью.

По ее словам, Седакова настаивала на участии Моники в шоу о путешествиях, несмотря на то, что ее дочь должна посещать занятия в школе. Моника является гражданкой США, и в этой стране, по словам матери Чернявского, не допускают пропусков и прогулов – за это наказывают. Да и вообще, в Америке каждый гражданин должен иметь хотя бы среднее образование.

Как утверждает Марина, сын предлагал подписать Анне мирный договор, но она отказалась – именно поэтому ребенок остался с папой, а не с мамой. Экс-свекровь уверена, что Седокова сама бросила дочь – за месяц летних каникул Моники известная певица не дала о себе знать ни разу.

Марина Чернявская говорит, что на данный момент Анна проводит время на Лазурном берегу и «наговаривает» на ее сына. Помимо этого, должного внимания Седокова дочери не уделяла, поскольку была занята карьерой. Бывшая семья певицы будет бороться за Монику.

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