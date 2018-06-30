"Дорепетировался": Для Максима Матвеева репетиция обернулась изуродованным лицом

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Риск – дело благородное, только не в случае мужа Лизы Боярской. Он поплатился за свою чрезмерную тягу к профессии – Максим угодил на операционный стол.

Профессионализм Максима Матвеева вызывает уважение у всех его поклонников. Они не раз замечали, как актер готов «отдаться» сцене, чтобы зритель был удовлетворен его работой. Но для Максима Матвеева репетиция все же обернулась изуродованным лицом – молодому артисту понадобилась срочная операция. Фото из операционной он подписал так: "Дорепетировался...".

Об этом стало известно из официальной страницы Матвеева в Instagram – Максим добавил фото, на котором видно, что хирурги проводят определенные манипуляции с лицом артиста.

Максим Матвеев позже обрадовал подписчиков – все обошлось и он в полном порядке. Но фолловеры известного артиста посоветовали впредь не подвергать свою жизнь таким рискам, даже ради любимого дела.