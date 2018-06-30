Актриса из сериала «Папины дочки» бросила вызов публике

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Елизавета Арзамасова или же просто Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки» последовала примеру Екатерины Старшовой и начала публиковать вызывающие фото.

Популярная актриса призвала поклонников прийти на выставку цветов в парке Музеон в Москве, однако больший отклик получил внешний вид Арзамасовой. Елизавета на новом фото в своём Instagram-аккаунте бросила вызов поклонникам и предстала перед ними в коротком красном платье и туфлях на высоком каблуке. Комментаторы остались недовольны длиной юбки и призвали актрису лучше следить за тем, что она публикует. Пользователи также вспомнили «Пуговку», роль которой исполняла Екатерина Старшова, которая в свои 16 лет выставляет фото в бикини на всеобщее обозрение.

Пользователи пишут, что не могут смириться с тем, что «Галине Сергеевне» уже 23 года, а образ киношной заучки уже давно позади. Арзамасова мелькает на больших экранах в самых разнообразных ролях, а так же играет в театре, хотя остальные её коллеги по телесериалу «Папины дочки» остаются в тени.