VistaNews.ru


Актриса из сериала «Папины дочки» бросила вызов публике

Сегодня, 15:02

Елизавета Арзамасова или же просто Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки» последовала примеру Екатерины Старшовой и начала публиковать вызывающие фото.

Популярная актриса призвала поклонников прийти на выставку цветов в парке Музеон в Москве, однако больший отклик получил внешний вид Арзамасовой. Елизавета на новом фото в своём Instagram-аккаунте бросила вызов поклонникам и предстала перед ними в коротком красном платье и туфлях на высоком каблуке. Комментаторы остались недовольны длиной юбки и призвали актрису лучше следить за тем, что она публикует. Пользователи также вспомнили «Пуговку», роль которой исполняла Екатерина Старшова, которая в свои 16 лет выставляет фото в бикини на всеобщее обозрение.

Пользователи пишут, что не могут смириться с тем, что «Галине Сергеевне» уже 23 года, а образ киношной заучки уже давно позади. Арзамасова мелькает на больших экранах в самых разнообразных ролях, а так же играет в театре, хотя остальные её коллеги по телесериалу «Папины дочки» остаются в тени.  

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Патриарх Кирилл освятил куличи для героини "Папиных дочек"

Галина Сергеевна из "Папиных дочек" поразила спортивной фигурой в купальнике

"Повзрослела Пуговка": 16-летняя звезда "Папиных дочек" примерила свадебное платье

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем