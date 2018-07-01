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Певица появится со «вторым Тарзаном» на бенефисе в Кремле, к мероприятию артистка начала готовиться уже сейчас. Многие поклонники серьезно удивились, когда поняли, что имела в виду исполнительница и с кем она пела.

Наташа Королева представила публике «молодого ухажера», которым оказался ее взрослый 16-летний сын Архип, рожденный в браке певицы и ее супруга Сергея Глушко. На репетиции мама и сын исполнили известную композицию «Веришь или нет», но Королева попросила произносить во время выступления «мама», чтобы парня не приняли за ее юного ухажера.

Многие фанаты обратили внимание, что голос Архипа очень похож по тембру и прочим чертам на отцовский. Некоторые поклонники даже отметили, что если бы только слушали песню, а не смотрели, подумали бы на Тарзана. Сын звездной пары действительно хорошо поет, поэтому может пойти по стопам талантливых родителей в будущем.