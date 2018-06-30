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Пьяная Бузова публично призналась в любви Киркорову

Сегодня, 14:22

После неподтвердившихся слухов о романе Бузовой с Батрутдиновым Ольге нашли нового жениха.

Шутки и сплетни вокруг певицы Ольги Бузовой, кажется, не стихают никогда. Да и сама певица делает все для того, чтобы ее обсуждали. На этот раз от Ольги прозвучало признание в любви к российскому поп-королю. Ольга добавила запись в Stories в Instagram, на котором публично призналась в любви Филиппу Киркорову, которого звезда отметила в публикации. Пьяная Бузова выпила не один бокал шампанского, как подметили подписчики, на одной из светских вечеринок.

Слухи о романе Бузовой и Киркорова звезды подогревают сами – Ольга не против забраться на колени Филиппа во время своего выступления, а певец смело подхватывает на руки и кружит ее в танце. Обе знаменитости засыпают друг друга комплиментами и мило общаются.

Несмотря на такое не совсем «дружеское» поведение, Бузова и Киркоров не дают комментариев по поводу своих отношений. Подписчики предполагают, что это очередной пиар-ход от команды певицы. Ранее похожая модель пиар-романа была отыграна Бузовой и Тимуром Батрутдиновым в Instagram и на публике, но любовные отношения между звездами так и не подтвердились.

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