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Джигурда метит на пост мэра Парижа

Сегодня, 15:01

Поездка во Францию так понравилась артисту, что он решил стать градоначальником столицы европейского государства, а жену пристроить в первые леди Москвы.

В недавнем времени экстравагантный шоумен заявлял, что собрал необходимое количество голосов для того, чтобы баллотироваться в мэры Москвы, однако поездка в Париж поменяла вектор его желаний. Теперь Джигурда метит на пост мэра Парижа. Артист уверен, что только совместная работа Франции и Россий может сделать жизнь в этих странах лучше. Свою жену Марину Анисину Джигурда планирует сделать первой леди Москвы.

Поклонники артиста уверены, что он станет отличным градоначальником, если направит всю свою энергию на развитие города. Однако фанаты предлагают Никите поработать над благоустройством на родине, тем более, что в сентябре состоятся выборы мэра Москвы. Поклонники артиста готовы поддержать его кандидатуру и ждут, как город преобразится под руководством такого эпатажного человека.

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