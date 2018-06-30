«Рюмка водки на столе»: Лепс рассказал про драку в Шереметьево

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Все началось со словесной перепалки, об этом певец рассказал Басте в рамках шоу GAZLIVE. Артист утверждает, что давно не налегает на спиртное.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс стал гостем программы GAZLIVE, которую ведет знаменитый Баста. Певец рассказал коллеге про драку в Шереметьево, произошедшей несколько месяцев назад. По словам Лепса, все началось со словесной перепалки, но до конкретного рукоприкладства не дошло. Преградой между разъяренными мужчина стала супруга оппонента певца.

Григорий Лепс рассказал, что уже не налегает на спиртное, как в молодости, и позволяет себе рюмку водки на выходных или после концерта. Тем не менее, журналисты пишут о сорванных концертах из-за алкогольного опьянения артиста, что происходило часто на протяжении музыкальной карьеры всеми любимого и знаменитого Лепса.