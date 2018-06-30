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Беременная Анна Хилькевич в халате спустилась в метро за завтраком

Сегодня, 13:43

Звезда «Универа», ожидающая пополнение в семье, не приемлет обычный график беременной женщины. Анна Хилькевич не перестаёт работать и даже на последних сроках принимает участие в странных и порядком опасных затеях.

Анна Хилькевич – отличный водитель, который не может похвастаться частыми поездками в метро. Однако ради съёмок девушке пришлось в «домашнем» спуститься под землю. На совей странице в социальной сети девушка опубликовала совместное фото со своим соведущим. На снимке девушка сидит в домашнем халате на лавочке в метро, с улыбкой попивая чай за завтраком.

Поклонникам Анна Хилькевич предложила угадать, в каком проекте она задействована. Некоторые фанаты понадеялись на продолжение сериала «Универ», другие ожидают «Засеки звезду», но большинство проголосовало за шоу «Слабо не слабо». В одном из ранних выпусков Анне Хилькевич в халате пришлось проехаться зимой в кабриолете. Как пишут поклонники, некоторым даже удалось во время съёмок порешать с кумиром сканворды в метро, остальные же просто ждут новой серию программы.

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