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Пенсионер Олег Газманов показал накаченный торс

Сегодня, 13:42

Артист не смог скрыть свое тело даже доской, как ни старался. На отдыхе в Италии певец продолжает заниматься спортом, и в этом ему помогает море, прекрасная погода и любовь к плаванию.

Пенсионер Олег Газманов показал загорелый и накаченный торс, чем серьезно удивил поклонников, ведь в свои 67 лет исполнитель находится в прекрасной форме. На снимке хорошо прослеживаются все рельефы на теле знаменитости, и можно рассмотреть не только пресс, но и сильные руки, а также спортивные плечи Газманова. Фанаты певца утверждают, что крайне мало, кто даже из мировых знаменитостей может похвастаться столь прекрасным телом в возрасте под 70.

Вместе с супругой артист отправился на отдых и уже успел поделиться несколькими снимками, на которых позировал на фоне моря. Свою жену Марину Газманов также показал публике, да и сама светская львица, которая моложе знаменитого мужа на 18 лет, не упускает возможности похвастаться впечатлениями, публикуя для фанатов кадры прямо из Италии.

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