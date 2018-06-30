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«Прививки сделаны?»: Поклонники беспокоятся о здоровье Штурм из-за контактов с иностранцами

Сегодня, 13:28

Популярная певица показала несколько снимков, где была в компании молодого парня из Кении.

Сама Наталья Штурм посчитала, что выставила в Сети идеальные фото. «Ноги сдвинуты, одета, даже «колготки» из песка для моралистов. Парень из Кении скромен. Не к чему придраться, ужас», - отметила певица. Однако повод для критики интернет-пользователи всё-таки нашли. Они поинтересовались, сделала ли Наталья Штурм все прививки.

В Африке очень много опасных инфекций, и одну из таких, как посчитали фанаты, певица могла бы подхватить в результате контакта с молодым кенийцем. Оно посоветовали Штурм больше заботиться о своём здоровье, а не общаться так много с иностранцами. Были, впрочем, и те, кого фото не настолько обеспокоили – данные подписчики посчитали кадры «провокациями в стиле Волочковой».

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