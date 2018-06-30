VistaNews.ru


Подруга Собчак раскрыла правду про ее беременность

Сегодня, 13:24

Уже продолжительное время Ксения Собчак не дает ответ на главный вопрос. Слухи о беременности звезды постоянно подогреваются нарядами телеведущей, в которых та в последнее время появляется на мероприятиях.

Жена рэпера Dino MC и подруга Собчак раскрыла правду про ее беременность - по словам Мишани, Ксения действительно беременна. Об этом стало известно из ответа на комментарий супруги рэпера в сети Instagram.

Собчак была ведущей на мероприятии, гостем которого стала Мишаня. На многочисленные вопросы о том, беременна ли ее подруга Ксения, женщина ответила коротким «да».

У Ксении Собчак подрастает сын Платон. После первых родов Ксения категорически не хотела иметь детей. Ранее, до рождения сына, Собчак славилась своим язвительно-едким отношением к материнству.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бородина высказалась о предполагаемой беременности Ксении Собчак

Ксения Собчак ушла от ответа на вопрос о второй беременности

Ксения Собчак после поражения на выборах стала вспоминать о беременности

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем