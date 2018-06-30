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Уже продолжительное время Ксения Собчак не дает ответ на главный вопрос. Слухи о беременности звезды постоянно подогреваются нарядами телеведущей, в которых та в последнее время появляется на мероприятиях.

Жена рэпера Dino MC и подруга Собчак раскрыла правду про ее беременность - по словам Мишани, Ксения действительно беременна. Об этом стало известно из ответа на комментарий супруги рэпера в сети Instagram.

Собчак была ведущей на мероприятии, гостем которого стала Мишаня. На многочисленные вопросы о том, беременна ли ее подруга Ксения, женщина ответила коротким «да».

У Ксении Собчак подрастает сын Платон. После первых родов Ксения категорически не хотела иметь детей. Ранее, до рождения сына, Собчак славилась своим язвительно-едким отношением к материнству.